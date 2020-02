$!¿Sabías qué reírse es saludable? Está científicamente comprobado

¿Eres de los que disfruta de un buen momento de carcajadas, esas que no solo te levantan el ánimo sino que contagian a todos a tu alrededor? ¡Seguro más de una vez te ha pasado de quedar exhausto luego de una situación en la que no puedes contener la risa! Y claro, aunque no lo creas, tiene un correlato directo con el ejercicio físico ¡Porque 100 carcajadas equivalen a 15 minutos andando en bicicleta! ¿Lo sabías?

¿Entonces si me río no tengo que ir al gimnasio?