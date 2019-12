$!¿Sabías que tu perro puede hacer estas 4 cosas?

Además de ser un gran compañero y amigo, los perros son increíblemente interesantes. Tal vez por esa fascinación que generan es que los investigadores no dejan de estudiarlos y descubrir nuevos rasgos sobre ellos. Se sabe que estas mascotas tienen la inteligencia de un niño de dos años, por ejemplo. También que mueven la cola cuando están felices y que sin duda son el mamífero más bonito sobre la faz de la tierra. Sin embargo, es probable que no conozcas aún estos datos curiosos sobre los perros que tiene una raíz científica.

1. No sentir culpa

Seguro estás pensando “¿Pero qué significa entonces esa cara de perro mojado que pone mi perro después de ser regañado?”. Lamentablemente, no es arrepentimiento. Tras realizar un experimento con 14 perros, la investigadora Alexandra Horowitz de Barnard College en Nueva York concluyó que los animales no sienten emociones de orden superior, como la culpa o el remordimiento. ¡No has sido engañado! Hay una tendencia natural a interpretar el comportamiento animal en términos humanos. Es signo de antropomorfismo.