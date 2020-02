$!¿Sabías? Todos estos hábitos podrían dañar tu salud visual

¿Sientes la vista cansada, los ojos irritados y hace mucho qué no ves a un oftalmólogo? Pues estos son algunos de los errores que podrías estar cometiendo y que pueden dañar seriamente tu salud visual, ¿lo sabías? A veces, agobiados en la rutina, no prestamos atención a algunas señales que nos indican que debemos ir al médico o corregir algunos hábitos.

Si, será el primer y más importante. No desacredites la visita anual a un oftalmólogo. ¿Acaso no vas al menos una vez al año a hacerte chequeos clínicos? ¡entonces no dejes de cuidar de tu vista! Los chequeos son importantes, principalmente a medida que pasa el tiempo y cumples más años, para prevenir patologías como retinopatía, degeneración macular o glaucoma.

Usa anteojos de sol