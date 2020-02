$!Sale a la luz una carta de Lady Di para sus hijos y es inspiradora

La Corona británica no está pasando su mejor momento, ¿sabías? Luego de que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron no formar parte de la realeza, las cosas han ido de mal en peor. Sin embargos, en tiempo de cambio, no viene nada mal mirar al pasado con un poco de nostalgia, ¿no te parece?

Por esta razón, el ex mayordomo de la casa real, Paul Burrell, publicó una carta que le envió la princesa Diana antes de morir en la que habla sobre sus hijos William y Harry.

Vía Instagram, Burrell contó que teniendo en cuenta que Harry, Megan y Archie se embarcarán en una nueva etapa de su vida, era hora de sacar algunas cosas de la caja de recuerdos.



Un mensaje de Lady Di