Salón de la Fama del Rock & Roll 2021: todos los nominados

El Salón de la Fama del Rock & Roll ya nominó a los candidatos del 2021. La elección será en mayo y definirá quienes ingresan a la lista definitiva de artistas y bandas icónicas.

Entre los nominados se encuentran Foo Fighters, Rage Against The Machine, Iron Maiden, DEVO, Tina Turner, Jay-Z, Mary J. Blige y LL Cool J. Además, se suman a la lista Kate Bush, New York Dolls, Chaka Khan, The Go-Go’s, Carole King, Dionne Warwick, Fela Kuti y Todd Rundgren.