$!Sam Raimi habló de su regreso a Marvel tras Spider-Man 3

Sam Raimi es, posiblemente, uno de los directores más importantes en el género de los superhéroes. Responsable de la trilogía de Spider-Man a inicios de los 2000, marcó un antes y un después en el género. Ahora volverá para Doctor Strange in the Multiverse of Madness y se refirió a su regreso a Marvel.

”No sabía que podía afrontarlo de nuevo porque era terrible, habiendo sido el director de ‘Spider-Man 3′. Internet se estaba animando y a la gente no le gustaba esa película y seguro que me lo hicieron saber. Así que fue difícil volver a asumirlo. Pero entonces, me enteré de que había una vacante en ‘Doctor Strange 2’. Mi agente me llamó y me dijo: ‘Están buscando un director en Marvel para esta película y tu nombre surgió. ¿Estarías interesado?’ Y pensé: ‘Me pregunto si todavía podría hacerlo’. Son muy exigentes, ese tipo de películas. Y pensé: ‘Bueno, eso es razón suficiente'”, aseguró, en una charla con Collider.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está programado para el 25 de marzo de 2022 y aparentemente el Spider-Man de Tobey Maguire tendrá una participación especial en Spider-Man: No Way Home. Esto aún no ha sido confirmado de manera oficial.