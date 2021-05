$!¿Sebastian Stan seguirá en el UCM?

Sebastian Stan ya lleva 10 años dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde su primera aparición en Captain America: The First Avenger en 2011 que ha interpretado a Bucky Barnes y su alter-ego del Soldado del Invierno.

Ahora, tras haber finalizado su protagónico en la serie de Falcon & The Winter Soldier, Stan respondió sobre su futuro. En una entrevista con Variety, el actor aseguró que todo depende de Marvel.

“De nuevo, es como, ni idea. No depende de mí. Yo no tomo estas decisiones. Mientras sigan llamando, estoy ahí. No sé. Yo también envejezco. Como todos en el mundo, ¡Envejezco! Así que no sé qué significa eso. ¡Quizá no signifique nada! No tengo ni idea. Sólo voy por el camino", señaló Sebastian Stan.

"Que tenga tanta suerte. Es realmente muy salvaje, de verdad. Mucha gente en la televisión, hay programas que han durado tantas temporadas, 'Friends', quiero decir, hay muchos en los que llegas a interpretar a un personaje durante un periodo de tiempo tan largo", expresó Sebastian Stan.

Aunque recién está en etapa de pre-producción, todo indica que en Captain America 4 o incluso en Black Panther: Wakanda Forever podríamos verlo regresar.