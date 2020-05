$!Según la ciencia, esta es la fantasía sexual más común

Las fantasías son importantes en la vida de una persona. Permiten dar rienda suelta al deseo y animarse a cosas que quizás la persona no hace en la vida real, pero eso no quiere decir que no sean excitantes.

Tanto hombre como mujeres las tienen, cada uno de diferente índole, pero a veces quedan en la intimidad de cada uno y otras se comparten con la pareja para hacerlas realidad, ¿no? Todo depende de la persona.

Sin embargo, por más que cada ser es distinto, hay una fantasía que según la ciencia es la más pensada por las mujeres. ¿Quieres saber cuál es? Te contamos todo lo que tienes que saber.



La conclusión