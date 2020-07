$!Según Netflix, estamos viviendo en un capítulo de Black Mirror

Y pese a que muchos estrenos y producciones se han detenido durante la pandemia, parece no ser el caso de Black Mirror. Es que Netflix anunció que la sexta temporada de la serie es un hecho, está en vivo y en todos lados. Esto es producto de una ingeniosa publicidad que invadió las calles de todo el mundo en las últimas semanas.

Black Mirror es una de las series originales de Netflix que mayor suceso ha causado en los últimos años. La serie presenta escenarios de un futuro no muy lejano en el que la tecnología ha intervenido tanto en la vida de la gente, que genera diferentes tipos de problemáticas.

La misma indica que la sexta temporada de Black Mirror se está viviendo ahora, en todas partes, como si la realidad que atravesamos fuese producto de la imaginación de algún guionista, una realidad distópica que tiene al mundo aislado producto de una pandemia.

Charlie Brooker, creador de la serie, anunció en su momento que no habría chances de una sexta temporada de Black Mirror. "Por el momento no sé qué interés habría para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso", dijo en su momento. ¿La realidad actual lo hará rever esta decisión?