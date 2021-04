$!Sencillos consejos de maquillaje para después de los 30

El proceso de maquillaje no debe ser el mismo según la edad, por eso aquí listamos algunos consejos y hábitos que debes adoptar si tienes más de 30 años ¡Toma nota!

Cómo maquillarse después de los 30 años

A partir de los 30 años comienzan a marcarse algunas líneas de expresión y es común comenzar a notar algunas pequeñas arrugas y manchas. La piel ya no tiene la elasticidad que tenía a los 20, pero son muchos los factores que inciden en esto, como la genética y los propios cuidados de la piel.

A la hora de elegir una base, escoge una que proteja del sol, preferentemente con antioxidantes para así prevenir la aparición de arrugas. Además, cubrirá las imperfecciones que se empezarán a notar.

Puedes escoger los look no make up, en el que te verás mucho más natural. Para ello debes aplicar base, rubor y sombra de ojos en tonos claros. En los labios bastará apenas con un poco de gloss.