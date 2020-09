$!¿Será ella? El impactante parecido entre la actriz que personificaría a Madonna en su biopic y la Reina del Pop

Y ahora los rumores son todavía más fuertes desde que Madonna comenzó a seguir en Instagram a la joven actriz Julia Garner, quién sería la que encarnaría a la Reina del Pop en su película. Garner trabajó en películas como The Perks of Being a Wallflower, Electrick Children, Grandma y We Are What We Are, pero últimamente ha sido más conocida por interpretar a Ruth en la serie Ozark.

Los fanáticos de Madonna están encantados con la posibilidad de que Garner sea la protagonista de la película biográfica. Es que el parecido entre Garner y la joven Madonna es inusual y llamativo y de hecho la actriz ha utilizado varios looks como los que la Reina del Pop usó en los 80 ¡Mira las fotos!