$!Seth Rogen se enfrenta a Christopher Nolan por el estreno de Tenet

Tenet debe ser posiblemente la película más esperada de este 2020. Pospuesta varias veces, la cinta de Christopher Nolan tendrá primero un lanzamiento en Asia para luego ir estrenándose en diferentes territorios. Pero ahora, la estrategia ha despertado críticas y una muy puntual de Seth Rogen.

El actor, director y productor cuestionó a Christopher Nolan respecto a este estreno. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Rogen bromeó y aseguró que Nolan quiere eliminar a sus fans.

"Estoy esperando a ver qué hace Chris Nolan. Básicamente, lo que estamos diciendo en todo momento es '¿Qué haría Chris Nolan?'. Porque parece que su respuesta era matar a sus mejores fanáticos en un momento. Hoy no parece que sea así, pero no tenemos ni idea. No queremos ser los primeros en precipitarnos", aseguró Rogen.

Tenet llegará en algunos territorios el 3 de septiembre, mientras que el resto del mundo deberá esperar hasta el 26 del mismo mes, siempre y cuando las condiciones lo permitan.