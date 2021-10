$!Shang-Chi: el director revela cómo eligieron los cameos post créditos

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue un éxito de taquilla para el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta película presentó muchos personajes nuevos para el UCM, pero también trajo más de un cameo y muchas sorpresas, principalmente en las famosas escenas post créditos.

El director Destin Daniel Cretton reveló cómo se eligieron los cameos para estas escenas. En ella vemos a Wong llevando a los héroes al Sanctum Sanctorum y allí tienen una conferencia con Captain Marvel y Bruce Banner.

“Uno pensaría que más cosas vienen directamente de arriba, pero eso nunca fue ordenado. A veces rogábamos que nos dijeran quién podía aparecer en la escena, pero nos costó mucho lanzar opciones, como: ‘¿Qué tal esto, qué tal esto, qué tal esto? Y creo que debido a que el MCU es un organismo tan vivo... ya sabes, hay salas de guionistas sucediendo, desarrollando cosas simultáneamente todo el tiempo. Todo tiene que encajar”, dijo el director en una entrevista con Yahoo!.

Y tú, ¿ya viste la película?