$!Si aún guardas tus VHS revisa tus títulos, ¡si tienes uno de estos, puedes hacerte rico!

Parece que hablamos literalmente de otra época cuando hablamos de las cintas en VHS, ¿verdad? Muchos hemos tenido estos reproductores y estábamos acostumbrados a rentar una cinta para el fin de semana. Con el avance tecnológico, hoy no necesitamos ningún soporte físico y lo podemos hacer desde nuestro control remoto o teléfono móvil.

Sin embargo, las cintas en VHS aún son objeto de culto y hay un público específico dispuesto a pagar una gran suma de dinero si es que tienes alguno de estos títulos originales ¡Mira!

Si aún guardas la trilogía original de Star Wars, debes saber que hay muchos usuarios que en Internet pagan una muy buena suma por ella. Si tienes la colección de 1997, cada cinta se vende en aproximadamente 150 dólares.

Si eres de los fanáticos de la música, debes saber que The Beatles tiene un documental en VHS llamado Let it Be, que abarca toda la grabación del último álbum de los 4 de Liverpool. Este documental ganó un Grammy y un Óscar por mejor partitura original y la cinta en VHS se vende en aproximadamente 200 dólares.