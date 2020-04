$!Si cometes estos errores en el desayuno, sentirás inflamado el vientre

Seguramente habrás oído la frase que dice que el desayuno es la comida más importante del día, ¿verdad? Lo cierto es que si es importante, pero no más que ninguna de las otras comidas del día. Pero al ser la primera, si cometemos hábitos equivocados, sentiremos sus consecuencias a lo largo de la jornada. Y algunas de estas consecuencias podrían ser la hinchazón del vientre, pesadez, acidez y otro tipo de molestias relacionadas con una mala digestión.

Añade proteínas, no comas solo frutas

Las frutas son saludables, eso está claro. Pero si no comes algo con proteínas, a las pocas horas estarás con hambre y podrías caer en la ingesta de snacks poco saludables. Y a la hora de elegir jugos de frutas, prioriza los de preparación casera. Los que se consiguen en las tiendas tienen exceso de azúcar y casi nada de las fibras que tiene la fruta.

Come algo

Mucha gente arranca su día con tal solo una infusión, como puede ser el té o una taza de café. Por la teína y la cafeína, la infusión sirve para quitar la somnolencia, pero si no comes algo pronto tendrás hambre y no tendrás energía durante el resto del día.