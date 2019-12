$!Si el dinero no nos hace felices, ¿por qué actuamos como si lo hiciera?

Tener más dinero tiene poco o nulo impacto duradero en la felicidad, según comprobaron los investigadores.

Sin embargo, las personas todavía creen que el dinero hace a la felicidad y por eso sueñan todavía con ganarse la lotería, ¡como si esa fuera la solución a todos sus problemas!

Entonces, ¿las personas siguen pensando en volverse ricos porque están mal informadas o porque las motiva algo más que la búsqueda de la felicidad?

En el ensayo If money doesn't make us happy, why do we act as if it does? (2008), el profesor de Marketing del College of Business en la Universidad de Michigan-Dearborn Aaron Ahuvia explica que hay tres factores principales que hacen que las personas quieran ganar más dinero, aunque eso no les garantice la felicidad.