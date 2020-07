$!Si haces esto, no estás usando correctamente el gel antibacterial

Últimamente nos hemos acostumbrado a usar el alcohol en gel, ¿verdad? Pero al igual que con el lavado de manos, el gel antibacterial debe ser usado correctamente para que sea efectivo. Y si estás haciendo esto, no lo estás usando como debes ¡Mira!

Si no te lavas las manos, al menos por 20 segundos, lo estás usando mal. El gel no reemplaza el lavado de manos ni tampoco elimina la suciedad que hay en ellas. Si no cubres toda la mano, tampoco sirve. Debes extenderlo por toda tu mano, como si se tratara de un agente invisible.

Cuándo te lo pongas, no dejes que se seque al aire. Masajea tus manos hasta que el gel se evapore por completo. No te apures, apenas son unos segundos.

Por último, deberías tener tu propio gel encima, ya sea en un bolso o una cartera. Ten en cuenta que los que se encuentran en lugares públicos pueden haber sido tocado por cientos de personas antes, por lo que lo mejor recomendable es llevar tu propio gel.