$!Si mañana tienes un examen, hoy no deberías beber alcohol por esta razón

El estudio titulado Memory and attention during an alcohol hangover consistió en seis pruebas cognitivas. Entre ellas, el test de Stroop, que mide la atención selectiva, la inhibición y la velocidad de procesamiento mental y el test de Eriksen flanker, que evalúa la capacidad de suprimir respuestas que son inapropiadas en un contexto particular.

Los especialistas Devenney L.E., Coyle K.B. y Verster J.C. descubrieron que el grupo de participantes con resaca tardó más en reaccionar en comparación con el grupo sobrio. En ambos test mencionados, la atención selectiva se vio afectada durante la resaca de alcohol.

También se registraron niveles altos de somnolencia y torpeza en las personas con resaca, pero es entendible, ¿quién puede dormir bien después de haber bebido demás?

En resumen, la resaca afecta la atención selectiva por lo que tus respuestas, sobre todo en un examen, podrían variar. Tomar antes de un prueba de nivel o una evaluación laboral podría intervenir negativamente en el resultado de esos test. Lo ideal es no beber el día antes, ¡o no beber hasta tener resaca, al menos!