$!Si quieres bajar de peso, estos son los cambios que debes implementar

Si tu idea es comenzar una dieta para bajar de peso, siempre debes consultar a un especialista en nutrición. De esta manera, el nutricionista podrá indicarte qué y cómo comer para llegar a tu objetivo. De todas maneras, y por regla general, aquí te señalamos 3 hábitos que debes incorporar en tu vida para alcanzar esta meta.

Olvídate de contar las calorías. No es que no sea importante, pero muchas personas cometen el error de pensar únicamente en las calorías como las responsables de ganar o perder peso y no es así. No sólo hay que pensar en las calorías, sino en la calidad nutricional de cada uno de los alimentos que vamos a consumir.