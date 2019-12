$!Si tu madre hizo alguna de estas cosas, no hay duda de que es la mejor

Tus amigas te invitan al río, tu pareja organiza una salida al cine y sin embargo tú rechazas todos esos planes irresistibles por pasar la tarde con tu madre, porque ella es la irresistible. ¿Quién le puede decir que no a la mujer que te enseñó a valorarte?

Sus lecciones de vida que heredó, vivenció y te transmitió son de las que llevarás para siempre contigo, y que les comunicarás a tus hijos y sobrinos.

Ella te enseñó a respetar a los demás pero también a respetarte a vos misma. A medida que uno crece, aprende a compartir y a vivir en sociedad. En ese proceso, puedes olvidarte de qué es lo que tú quieres.

Siéntete afortunada si tu madre te explicó lo importante que es escucharte a vos misma y respetar tus tiempos. ¡Te habrá ahorrado mucho camino!

Con su infinitos ejemplos de vecinas y de su experiencia propia, te enseñó que tú siempre debes ponerte primera porque si no te cuidas tú, no te cuidará nadie, cuando ella no esté.