$!Sigue estos consejos para evitar las tentaciones y los picoteos

Si estás iniciando una dieta o ya estás realizándola, seguramente más de una vez te habrás visto ante la tentación de un picoteo. Posiblemente no se trate de hambre, sino de ansiedad. Por eso, aquí te damos algunos consejos para que no caigas en estas tentaciones.

No aplaces los inicios. Muchas personas caen en la trampa al decir "inicio el lunes" o "mejor mañana". No se trata solo del lunes o de mañana, deberás comer saludable siempre así que ¿por qué no inicias hoy directamente?

¡Elabora tus propias comidas! Es verdad, a veces parece que no tienes tiempo, pero realmente se trata solamente de organizarte. Al elegir tus recetas y tus ingredientes, te aseguras de que la comida sea fresca y saludable. Si te organizas con tu menú y con tus compras, ya sabrás qué y cuándo comprarlo. ¡Y además ahorrarás dinero!