$!Sigue estos consejos y conciliarás mejor el sueño

Sé preciso con lo que bebes y comes

¿Sientes qué no duermes bien y eso te genera problemas en tu rutina diaria? A veces estamos toda la semana con cansancio y sueño, pero al momento de irnos a dormir no logramos hacerlo, ¿te ha pasado?. Tenemos algunos consejos para que puedas corregir esta situación.

Si llegas a la cama con mucho hambre o muy lleno, podrías sentir incomodidad y eso hará que te cueste dormirte, ¿lo sabías? Lo ideal es llevar una rutina de alimentos que a la noche te permita comer liviano y saciarte, para llegar mejor a la hora de dormir. Además, no deberías acostarte inmediatamente después de comer. Pero también debes prestar atención a otros hábitos, como la cafeína. Si tomas café por la noche, podría costarte dormir. Mismo si tomas alcohol, porque por más que al principio puedas sentir somnolencia podría interrumpirte el sueño por la noche.





Trata de respetar los horarios

Ocho horas de sueño está bien, trata de sostenerlas no solamente durante tus días de trabajo o estudio, sino también durante tus días libres. Que la diferencia en tus fines de semana no sea de más de una hora para que no sufras lo que se llama jet-lag social. Ser constante con esto refuerza el ciclo de sueño-vigilia de tu organismo.





Genera un entorno relajado