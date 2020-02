$!Sin eyaculación también puede haber embarazo: ¿qué es el líquido preseminal?

El problema de esto es que muchas personas lo utilizan como método anticonceptivo y debemos decirte, sinceramente, que está mal. La idea es no tener que dejar a la suerte la probabilidad de un embarazo, ¿o no? Para esto tienes que tomar nota de lo que te vamos a contar.

La idea es que al retirar rápidamente el miembro masculino, no haya eyaculación y por lo tanto no haya esperma que fecunde el óvulo. De esta manera no se produciría embarazo, pero no estamos nosotros ni los médicos cien por ciento seguros de que esto ocurra.

El tema principal aquí sucede cuando se retira el pene de la vagina. Ese momento es fundamental. Si bien la idea es hacerlo rápido, el líquido eyaculatorio tiene suficiente esperma para que se produzca un embarazo, ¿sabías?



Por qué no lo recomendamos