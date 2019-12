$!Solo deberías llevar estos objetos en tu maleta para viajar como un experto

Veinte horas para partir y ya estás entrando en pánico: ¡todavía no has armado la maleta! ¿Deberías preocuparte? Claro que no. Una hora debería sobrarte para meter todo dentro del equipaje.

Empacar es un arte que se aprende de la experiencia. Estos tips para viajar liviano te librarán de pasar por la incómoda experiencia de olvidarse los calcetines, el cargador del celular o el documento, ¡que es mucho peor!

El secreto está en empezar por lo más importante: documentos, dinero, una tarjeta de crédito para emergencias, seguro de viajes y pasaje. Hoy ya no es necesario llevar el pasaje impreso pero este paso implica hacer el check-in o descargar el ticket de bus o tren en tu smartphone, por si no logras conectarte a internet en la terminal.