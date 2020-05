$!¿Solo y este, llevan tilde? Esto dice la Real Academia Española

La Real Academia Española volvió a explicar su postura respecto a las palabras solo y este y si llevan o no llevan tilde ortográfico. Y si bien reconoce que pueden tildarse solamente ante una condición específica, recomendó "no tildarlos nunca".

"Los pronombres demostrativos pueden tildarse si pueden interpretarse también como determinantes; el adverbio <>, si puede considerarse también adjetivo. Si no hay riesgo de ambigüedad, no se justifica la tilde. Se recomienda no tildarlos nunca", escribió la RAE en respuesta a un usuario de Twitter, a través de su hashtag #RAEconsultas.