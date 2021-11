$!Sony Brasil habría confirmado a los otros Spider-Man

Este martes se lanzó a todo el mundo el tráiler de Spider-Man: No Way Home, la película que llegará el 17 de diciembre. Y tal cual lo dice el avance, traerá "visitantes de todos los universos".

Y todo se debe al tráiler publicado por Sony Brasil, que tiene unos cuadros más que el tráiler que se liberó para todo el mundo. En esta imágen, en la escena final vemos a Spider-Man lanzado al combate contra tres villanos. Pero justamente a Lizard algo o alguien, a quién no vemos, lo golpea notoriamente.

No sería la primera vez que Marvel borra o cambia digitalmente a un personaje durante un tráiler para no revelarnos algo de la película. Durante Infinity War colocaron a Hulk, que en la película no llega a transformarse y su lugar lo ocupa Bruce Banner con el traje Hulkbuster de Tony Stark.

Esto solo alimentó la expectativa de los fanáticos de todo el mundo que ya están dando por hecho que finalmente veremos a las versiones de Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland.