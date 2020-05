$!Star Wars: Estas son todas las películas y series confirmadas para los próximos años

Rian Johnson fue el escritor y director de Star Wars: The Last Jedi y está confirmado para una trilogía de películas que introducirá nuevos personajes y un arco argumental diferente al de las historias que se conocen hasta el momento.

Tras el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker en diciembre del año pasado, Disney cerró lo que denominó la Saga Skywalker. Esta saga de 9 películas comprende la trilogía original, las trilogía de las precuelas y las últimas 3, luego de que Disney comprara LucasFilm en 4.000 millones de dólares en 2012. Sin embargo, esto estuvo lejos de significar el final de Star Wars. De hecho, la franquicia está más viva que nunca y tiene muchas películas y series por delante y aquí las detallamos.

Esta es una de las últimas novedades de Disney. Recientemente confirmó al director de Jojo Rabbit y Thor: Ragnarok para ser el encargado de dirigir un nuevo film de Star Wars. No será una novedad para Waititi, que ya dirigió el episodio final de la primera temporada de The Mandalorian, la serie live-action que se estrenó en Disney +.

Esta serie también está confirmada y traerá de nuevo a Cassian Andor, el personaje que Diego Luna interpretó en Rogue One: Una Historia de Star Wars. La serie funcionará como una precuela a esta película.



Serie basada en un personaje femenino

Aún no hay mayores detalles sobre esta serie, pero LucasFilm ya la confirmó y tiene a Leslye Headland, la guionista de Russian Doll, a cargo del proyecto. Los rumores indican que podría ser sobre el personaje Dra. Aphra, la cual se introdujo en los cómics de Darth Vader que forman parte del cánon y que más tarde tuvo su propia serie de historietas.

Además de estos proyectos, hay uno que aún no se confirmó pero todo indica que podría darse y es una serie acerca del personaje de Ahsoka Tano. Reciéntemente se confirmó que este personaje que nació en la serie animada de Clone Wars, que también estuvo en la serie animada Star Wars: Rebels y que participó en Star Wars: The Rise of Skywalker con su voz en unas breves líneas, tendrá su aparición en la segunda temporada de The Mandalorian y que sería interpretado por Rosario Dawson.