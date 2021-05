$!Star + ya tiene fecha oficial de lanzamiento en Latinoamérica

La plataforma tendrá disponible todo el contenido de ESPN, con eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos, además de series, comedias animadas, películas, documentales y producciones originales de Star.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias. La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star+ una propuesta única, de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney+”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

¿Qué tendrá Star+? Tendrá todas las temporadas de series como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans MC, Pose, Outlander, Genius, Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T y The Resident, entre otras, además de títulos icónicos como Grey's Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How i Met your Mother, The X Files y Prison Break.

Habrá una oferta para tenerlo de manera individual o también en una combinación con Disney +.