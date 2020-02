$!¿Te estresa el sexo? Podrías tener una conducta ansiosexual

Cualquiera puede tener un mal día y por la noche llegar sin ganas ni deseo sexual. El problema es cuándo esta situación se hace rutinaria y tu líbido directamente desaparece. Pero hay otro grupo de ansiosexuales a los cuales los afecta aún más: conforme va llegando la noche y la posibilidad de encontrarse con su pareja, esa situación les genera ansiedad, estrés y mucho nerviosismo. El sexo termina convirtiéndose en algo que ese grupo de personas ve como un problema y no como algo placentero.

Si el sexo te estresa, te provoca ansiedad o una sensación de incomodidad podrías estar atravesando un período de ansiosexualidad. Contrariamente a lo que podría pasarle a otros, a algunas personas el estrés le quita el deseo sexual. Cuando el resto de tus actividades no marchan bien, no tienes la cabeza para pensar en el sexo.

Claro que esto, además, podría traer problemas a aquellos que están en pareja. No solo al ansiosexual, sino al compañero o compañera que dudará sobre lo que sucede entre ambos e incluso podría sentirse no deseado cuando posiblemente el problema no tenga que ver con esto.

Algunas consecuencias concretas