$!¿Te gustan los superhéroes? Estas son todas las películas y series que llegan este año

El 2020 pausó la industria cinematográfica y pospuso un montón de estrenos que estaban programados. Y entre todas las producciones pausadas y postergadas hay mucho cine y series de superhéroes, que hoy parecen condensar gran parte de la audiencia mundial. Es por eso que aquí te listamos todos los estrenos que nos depara el 2021 ¡Mira!

Películas: Justice League (marzo)

En marzo llegará a HBO Max la versión de Justice League de Zack Snyder, no ya en formato película sino en formato de miniserie de 6 episodios. Morbius (marzo)

Con ciertos vínculos al Universo Cinematográfico de Marvel, esta cinta de Sony presentará a otro de los icónicos villanos de Spider-Man. Con Jared Leto en el papel protagónico, esta es la historia de Michael Morbius, un científico que intenta curarse de una rara enfermedad sanguínea y termina convertido en una especie de vampiro. Black Widow (mayo)

Finalmente, y un año después, llegará la cinta individual de Scarlett Johansson en el Universo Cinematográfico de Marvel. En esta cinta, Natasha Romanoff le pasará el manto de Black Widow al personaje interpretado por Florence Pugh. Samaritan (junio)

Esta película, protagonizada por Sylvester Stallone, cuenta la historia de un niño que descubre que un superhéroe que se creía desaparecido hace más de 20 años podría estar vivo. Venom: Let there be Carnage (junio)

Al igual que Morbius, la segunda entrega de Venom también tendrá conexiones de alguna manera con el Spider-Man de Tom Holland del UCM. En esta segunda entrega, Tom Hardy regresará como Eddie Brock y Woody Harrelson encarnará a Cletus Kasady. La película estará dirigida por Andy Serkis. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos (julio) Esta cinta del UCM, de la cual apenas conocemos el cast, presentará a un nuevo héroe dentro del universo Marvel. Con Awkwafina y Simu Liu. The Suicide Squad (julio) James Gunn fue el elegido para dirigir esta cinta que funcionará como un reboot de la fallida Suicide Squad. Aquí tendremos nuevamente a este equipo de antihéroes de DC Comics. Eternals (noviembre) Otra cinta del UCM que presentará nuevos personajes de los que aún no sabemos demasiado. El elenco es increíble y cuenta, entre otros, con Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden y Kit Harrington. Estará dirigida por Chloé Zhao. Spider-Man 3 (diciembre) La tercera entrega del Spider-Man del UCM conectará directamente con WandaVision, la serie que se estrena en enero en Disney + y con Dr. Strange and the Multiverse of Madness, que llega en marzo 2022. Se espera que sea la película más ambiciosa de Spider-Man jamás hecha, con Tobey Maguire y Andrew Garfield volviendo como otras versiones de Peter Parker.

Series: WandaVision (enero)

WandaVision abrirá la fase 4 del UCM y ya bastante hemos dicho sobre ella. Solo nos queda esperar al 15 de enero para ver a Elizabeth Olsen y Paul Bettany romper todo lo visto hasta la fecha en las películas de Marvel. Se estrena por Disney +. The Falcon and the Winter Soldier (marzo)

Programada para estrenarse apenas finalice WandaVision, esta serie traerá nuevamente a Sebastian Stan y Anthonie Mackie en sus papeles del UCM. Veremos que tal le queda a Sam Wilson el escudo del Capitán América. Loki (mayo)

Con Tom Hiddleston repitiendo el papel del Dios de las travesuras, veremos como es que Loki quedó atrapado en la Time Variance Authority luego de los eventos de Avengers: Endgame. Líneas de tiempo alternativas, diferentes versiones de Loki. Una verdadera locura. What If...? (agosto)

Primera serie animada del UCM con las voces originales de todos los actores de las películas. Aquí mostrarán historias alternativas de los personajes más conocidos. Ms. Marvel (noviembre)