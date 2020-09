$!¿Te has tragado una goma de mascar? Mira lo que sucede

¿Te ha pasado de tragarte alguna vez una goma de mascar? Hay muchos mitos respecto a esto y muchas historias. Incluso uno dice que queda dentro del cuerpo durante 7 años y esto de hecho no es cierto, pero si suceden algunas cosas ¡Aquí te las contamos!

No, no quedará 7 años dentro de tu cuerpo. Si es cierto que la parte sintética de la goma de mascar no se digiere, pero esto no quiere decir que permanezca en tu organismo. Generalmente no dura más de una semana hasta que finalmente tu cuerpo logra expulsarlo al ir al baño.

Esto no quiere decir que puedes tragarte tus gomas de mascar como si se tratara de cualquier alimento. De hecho, si lo haces periódicamente corres el riesgo de que se forme un bezoar, una pequeña masa de material indigerible que puede provocar una obstrucción intestinal.

Así que ya ves, no te preocupes de más, pero ten cuidado.