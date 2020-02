$!¿Te lavas como deberías? Todo sobre la higiene íntima

Lo que tienes que saber

Para comenzar, es muy importante que distingas a la vulva de la vagina. Muchísima gente no sabe la diferencia y no es algo para avergonzarse, ¡solo hay que prestar atención! La vagina es la parte interna de nuestros genitales, mientras que la vulva es la parte externa, así que debes grabarte muy bien esta información: la vagina no se higieniza, sí la vulva.

¿Por qué te decimos esto? Porque la vagina es un lugar que tiene determinada flora bacteriana y, si colocamos cualquier producto sobre su superficie, nos exponemos a cambiar el ph de la misma y a estar más propensa a infecciones. Nadie quiere eso, ¿no? Por eso es mejor seguir al pie de la letra estas instrucciones para no cometer errores que nos puedan perjudicar.