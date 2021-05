$!¿Te mudarías a Sark? Esta isla europea busca gente que quiera instalarse allí

¿Te mudarías a una isla remota? Sark está en Europa, tiene vistas panorámicas increíbles, playas y montañas. Y ahora están recibiendo a los inmigrantes con escasos trámites y un sistema impositivo casi inexistente.

Es que la publicación de Sark cayó en los últimos años de 600 a 400 habitantes. La isla tiene 5,6 kilómetros de largo y 2,4 de ancho y está enfrente de Normandía, entre la península de Cherburgo, en Francia, y el sur de Inglaterra. Pertenece a la corona británica, aunque tiene su propio sistema administrativo y legal.

Pero atención, Sark tiene sus particularidades: no permite autos y los medios de transporte son caballos, bicicletas y carretas. No hay luz artificial en la calle, por lo que las vistas al cielo son privilegiadas.

Hay un impulsor a la migración. Se trata de Swen Lorenz, un alemán que vive allí desde 2004 y que ya logró sumar a 100 habitantes nuevos con su manual ""Cómo (y por qué) mudarse a Sark" -relanzado recientemente- donde pone a disposición toda la información necesaria para los interesados en convertirse en futuros ciudadanos.

Los beneficios que enumera Lorenz son varios en términos económicos: no hay impuesto sobre la renta, no existe el impuesto a las ganancias de capital, a la herencia o el IVA. No es necesario revelar ingresos o bienes personales.

¿Y tú, te mudarías?