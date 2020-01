$!Técnicas infalibles para optimizar el espacio en tus maletas

No importa en qué época del año te tomes vacaciones, siempre es y será complicado elegir qué llevar para no pasar calor ni frío y que todo entre en la maleta. Con todo el estrés del día a día, la preparación de tus vacaciones no debería ser otro motivo más para volverte loca. Por eso, para que empacar no sea tedioso, te recomendamos algunos trucos que usamos para que entre todo en tu valija y puedas viajar cómoda y tranquila. El método Marie Kondo

Si llegaste a leer o ver la mini serie de esta organizadora japonesa sabes de qué estamos hablando. Si no lo hiciste te contamos que Marie Kondo es fanática de doblar la ropa de manera vertical. ¿Qué tiene de beneficiosa esta técnica? De esta manera ocupas mucho menos espacio del que crees y logras ver muchísimo mejor qué opciones te conviene llevar y cuáles no. En capas

La cuestión está en saber vestirse por capas para abrigarse. Es decir, no caer ni en un extremo ni en otro, ni llevar camperones que te ocupen todo el equipaje ni dejar el abrigo en casa. Vestirse en capas como una cebolla implica usar sacos finitos, remeras básicas combinables con todo y pantalones o calzas que se puedan superponer si debes abrigarte mucho. Bolsas por categorías

Las bolsas para el armado de tu valija se pusieron de moda en el último tiempo y son muy buenas para la organización del equipaje. Son contenedores de diversos tamaños y formas según quieras guardar calzado o ropa y son flexibles, lo que te permite apilarlos sin que se te arruine la ropa. Crea conjuntos de ropa

¿Sacaste todo del armario pero no sabes qué elegir? Es súper común marearse a la hora de hacer la maleta, pero esto no tiene que ser un impedimento para llevar a cabo tu tarea. La idea es pensar qué pantalón va con qué blusa y qué campera puede ser cómoda con este conjunto. Con este ejemplo, pues armar 10 looks infaltables y cómodos para usar a lo largo del viaje y te ahorrará tiempo y espacio. Buenísimo, ¿no? Comodidad versus diseño