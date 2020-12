$!Tendencia cactus: mira qué debes saber para tenerlos en tu casa

A muchas personas les gustan las plantas, incluso las plantas de interior, pero les cuesta o no tienen la conducta de cuidarlas correctamente. Por eso, los cactus son una opción ideal para tener en casa. No significa que no tengan que tener cuidados, más bien todo lo contrario, pero son muy sencillos en comparación a otras plantas ¡Mira!

Escoge macetas de barro barnizado o de arcilla, que tenga agujeros en el fondo para que el agua pueda drenar de manera correcta. Para el sustrato, necesitas uno que drene correctamente, mezclando partes iguales de perlilla y arena negra.

Para regarlos, utiliza un atomizador de agua así no hay excesos. En las épocas de mayor calor, una vez por semana es suficiente. Cuando bajan las temperaturas, una vez cada 15 días es suficiente. Deja reposar el agua de la canilla al menos una noche previa al riego, para que no haya problemas con el pH.