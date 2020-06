$!The Mandalorian explicará el origen de los Knights of Ren

Kylo Ren fue, sin dudas, uno de los personajes favoritos de los fanáticos de Star Wars dentro de la última trilogía. El hijo de Leia Organa y Han Solo, sobrino de Luke Skywalker y nieto de Anakin Skywalker fue uno de los principales antagonistas del final de la saga. Y ahora podríamos llegar a ver su orígen dentro de la pantalla.

Es que Disney y LucasFilm contarán en The Mandalorian, la serie que es un éxito en Disney + y que este año estrenará su segunda temporada, el origen de los Knights of Ren, la orden de la cual Kylo Ren supo ser el líder. Los Caballeros de Ren fueron introducidos en The Force Awakens y volvieron a aparecer en The Rise of Skywalker, pero para los fanáticos se desperdició la chance de abordar un poco más el contexto de estos oscuros personajes.