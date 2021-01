$!The Mandalorian y un récord que destronó a Game of Thrones

The Mandalorian es el gran éxito de Disney + y un aire fresco para toda la franquicia de Star Wars. Con grandes apariciones y una atrapante historia, finalizó en diciembre su segunda temporada y regresará en 2022 con una tercera. Y ahora destronó a Game of Thrones de un récord particular.

Es que The Mandalorian se convirtió en la serie más pirateada del planeta, según el sitio TorrentFreak. The Mandalorian consiguió más descargas piratas desde que comenzó a emitirse que todas las que tuvo GOT durante los 7 años que se emitió.

Parte de esto se explica en que Disney + estuvo durante mucho tiempo solamente en algunos países. Sin embargo, desde que llegó a todo Latinoamérica, la plataforma pasó de 13 millones de suscriptores a 80 millones en apenas un par de meses.