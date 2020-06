$!The Simpsons revela el título de su episodio 700

The Simpsons se prepara para estrenar su capítulo 700. Si bien todavía falta un tiempo y esto sucederá durante el 2021, el show creado por Matt Groening ya palpita lo que será un hito en su historia.

Actualmente, The Simpsons es la serie guionada en horario estelar más duradera de la historia y ya tiene más de 660 episodios emitidos. Además, es la producción animada más larga en la historia de los Estados Unidos.

Recientemente, con la compra de Fox por parte de Disney, The Simpsons también se sumó al catálogo de Disney +. Al ser una producción animada, The Simpsons no se ha visto demasiado afectada por la pandemia del COVID-19 y continúa su desarrollo.