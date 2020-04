$!Tips caseros para aliviar la hinchazón en los pies

Como no queremos eso, y hay pies más delicados que otras, es hora de que prestes atención a los siguientes tips. Especialmente si sufres esto por estar sentado mucho tiempo, ya que tu sangre se acumula en esta zona trayéndote dolor.

¿Estás cansado de caminar mucho, probar zapatos nuevos o tener mala circulación y no encontrar nada para solucionarlo? Pues llegó la solución. Es muy común que en estas y otras circunstancias tus pies sufran.

Algo para no olvidarte. No debes dejar demasiado tiempo los pies ahí adentro, con dos minutos con cada temperatura alcanza y sobra, ¡no lo olvides!

Puedes usar un recipiente en donde te quepan los pies para esto. La idea es que coloques primero agua caliente y después fría hasta 3 veces, para generar una circulación mejor en el cuerpo, ¿sabías? El truco está en que el agua fría debe estar bien fría, hasta puedes agregar cubitos, y el agua no tan caliente para no quemarte. Con este ejercicio de manera regular verás cómo mejorará todo.

Siempre que estamos muy contracturados recurrimos a los masajes salvadores, ¿no te parece? Pero no siempre esta es una opción disponible. En caso de que puedas hacerlo, al tocar la zona la persona que lo haga, o tu misma, reactivará la circulación, logrando que con el pasar de las horas o al otro día tus pies vuelvan al tamaño y color normales.

Como siempre te decimos, si nada de esto ayuda, no dudes en contactar a un médico. Pero por ahora, ¿por qué no pruebas estos tips que no hay dudas que ayudarán?