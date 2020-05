$!Tips para llegar al orgasmo

¿Cuántas veces te has preguntado qué pasa contigo que no llegas al orgasmo? Probablemente nada, salvo que estés mal estimulada. Por todo esto queremos contarte algunos trucos que consideramos súper necesarios para llegar al clímax. ¡No te los pierdas!

Muchas veces te hemos contado que la penetración no lo es todo, ¿no? Bueno, la estimulación femenina es crucial para llegar al orgasmo, no se trata solo del pene, si no de lo que la mujer también quiere sentir que no se logra solo con la penetración. Por eso, el fundamental que tú o tú pareja estimulen el clítoris para que sientas placer, ya que justamente es una parte de los genitales femeninos pensado específicamente para eso.

¿Conocías estos trucos para llegar al orgasmo? ¿Hay algunos otros que uses con tu pareja? Cuéntanos cuáles son y de qué se tratan.