$!Tips para mejorar la concentración al estudiar

¿A veces te cuesta concentrarte a la hora de estudiar? Pues es algo que le pasa a muchas personas y no debes preocuparte. Si es cierto que algo hay que hacer para poder corregir esta situación y no perder tiempo o quedar atrás con los estudios, ¿verdad? Hay consejos que pueden ayudarte a hacerlo de una manera efectiva. ¡Mira!

Planifica objetivos a corto plazo, para poder seguir tu avance, corregir la planificación y saber cuando has cumplido con algunos de ellos. ¡Haz anotaciones! En lo posible, que sean al modo antiguo, con una lapicera y un anotador en papel: haz esquemas, dibujos, anotaciones que te ayudarán a organizar tus conocimientos.

¡Apaga el móvil! Ni siquiera lo alejes, apágalo al menos durante el tiempo en el que estudias, así no estás pendiente de si te llega un mensaje o un llamado que te distraiga.

Por último, pero no menos importante, ¡permítete distraerte! Si, sonará contradictorio, pero que lleves una organización no indica que no puedas planificar también los momentos de ocio. Elige actividades como el ejercicio, una caminata con música o los paseos de tu mascota. Ayudarán no sólo a relajar tu cabeza, sino a liberar tensiones.