$!¡Todas las novedades del catálogo de Netflix en septiembre!

Mes a mes, Netflix actualiza su catálogo de películas, series y documentales. Durante la pandemia, la plataforma ha crecido exponencialmente en todo el mundo consolidándose como la número 1 en cantidad de suscripciones y horas vistas en pantalla.

Se destaca el ingreso de Parasite, la multipremiada película, además del estreno de Enola Holmes ¡Estos son los nuevos títulos de septiembre!



Películas:

'The Devil All the Time' (16/9/2020)

'Enola Holmes' (23/9/2020)

'I'm Thinking of Ending Things' (4/9/2020)

'Se busca papá' (11/9/2020)

'El practicante' (16/9/2020)

'Corazón loco (9/9/2020)

'The Babysitter 2' (10/9/2020)

'Un partido decisivo' (1/9/2020)

'Love, Guaranteed' (3/9/2020)

'Parasite' (1/9/2020)

'The Post' (8/9/2020)

'Lady Bird' (22/9/2020)

'Phantom Thread' (22/9/2020)

'American Beauty' (1/9/2020)

'Gladiator' (1/9/2020)

'Changeling' (4/9/2020)

'The Amazing Spider-Man' (30/9/2020)

'Annabelle: Creation' (7/9/2020)

'The Stepford Wives' (1/9/2020)

'Fifty Shades Freed' (8/9/2020)



Series:

'Away' (4/9/2020)

'Ratched' (18/9/2020)

'Las crónicas del taco' (15/09/2020)

'Baby' Temporada 3 (16/9/2020)

'The Duchess' (11/9/2020)

'The Home Edit' (9/9/2020)

'Batalla de barbacoas' (18/9/2020)

'The Gift' Temporada 2 (10/9/2020)

'Sneakerheads' (25/9/2020)

'Jack Whitehall: Travels with My Father' (22/9/2020)

'Grey’s Anatomy' Temporada 16 (1/9/2020)

'100 días para enamorarnos' Temporada 1 (17/9/2020)

'Keeping Up with the Kardashians' Temporada 3 y 4 (1/9/2020)

'Jurassic World: Camp Cretaceous' (18/9/2020)