$!Todas las voces detrás de Invencible, la serie del momento

¿Los padres de Mark? El superhéroe (y villano) Nolan Grayson / Omni-Man no es otro que J. K. Simmons y su madre, Debbie Grayson, no es otra que Sandra Oh.

Invencible tiene a sus compañeros del Teen Team, un equipo superheroico de jóvenes. Entre ellos encontramos a Atom Eve, Dupli-Kate, Rex Splode y Robot. Las voces son las de Gillian Jacobs (Community, Love), Malese Jow (Hannah Montana, The Vampire Diaries, The Flash), Jason Mantzoukas (Parks and Recreation, Dickinson, The Good Place) y Zachary Quinto (Heroes, American Horror Story, NOS4A2).

Hay muchas otras voces importantes, pero sin dudas que tenemos que mencionar a Art Rosebaum, el diseñador de los trajes de los superhéroes que no es otro que Mark Hamill, nuestro querido Luke Skywalker y Joker en Batman Animated Series.

Y tú, ¿Ya viste Invencible?