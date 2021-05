$!Todos los estrenos de Amazon Prime en mayo

Entre las películas más destacadas se encuentra The Underground Railroad y Jiu Jitsu DE Ni. Entre las series más destacadas, se puede mencionar la llegada de LOL, un concurso en el que los participantes deben aguantar al menos 10 horas sin reírse o perderán. Entre los documentales, podemos destacar The Boy From Medellín, que contará la historia de J Balvin en primera persona.

SERIES

14 de mayo: LOL: si te ríes, pierdes, The Underground Railroad

28 de mayo: Panic, Parot

PELÍCULAS

1 de mayo: Chick Fight

4 de mayo: The Queen

6 de mayo: Juliet, Desnuda

9 de mayo: Nación cautiva

10 de mayo: La chica del tren

15 de mayo: Después de la boda, Midsommar

21 de mayo: Jiu Jitsu

22 de mayo: Uno más de la familia

DOCUMENTALES

7 de mayo: The Boy From Medellín

21 de mayo: P!nk All I Know So Far