$!Todos los estrenos de Marvel en 2021

El 19 de marzo llegará Falcon & The Winter Soldier, la segunda serie del UCM con Anthony Mackie y Sebastian Stan repitiendo sus papeles de las películas. Esta serie constará de 6 episodios.

La serie animada What If...? también está programada para estrenarse este año en Disney +, pero no tiene fecha confirmada. Se espera que pueda darse en la segunda semana de julio y durar 8 episodios.