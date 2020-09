$!¿Tom Cruise como Iron-Man? el actor podría ser Tony Stark

¡Los Multiversos son lo nuevo en el cine de superhéroes! DC abrirá la puerta a las realidades paralelas con The Flash, dirigida por el argentino Andy Muschietti y Marvel hará lo propio cuando Sam Raimi se haga cargo de Dr. Strange y el Multiverso de la Locura.

Se sabe que la historia tendrá a Dr. Strange y a Wanda Maximoff como protagonistas y que estará vinculada a la serie WandaVision. Todo indica que la locura de Wanda abrirá un sinfín de realidades paralelas y en una de ellas podría volver Tony Stark, pero sin Robert Downey Jr. y con Tom Cruise en su lugar.

Según el portal We Got This Covered, Marvel quiere retomar el contacto con Cruise y generar al menos un cameo de él como Tony Stark en un universo alternativo. Esto recupera un viejo proyecto de Fox, que en la década del 90, cuando aún tenía los derechos del personaje, inició una producción de Iron-Man con Cruise como protagonista.

Y a ti, ¿te gustaría ver esta versión del personaje?