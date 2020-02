$!¿Tomas alcohol diariamente? Puedes acelerar tu envejecimiento

¿Cuántas veces has oído que beber diariamente una copa de vino ayuda a tu salud? Pues bueno, esa afirmación parece estar ahora en discusión. Es que un estudio publicado en The Lancet no solo lo desmintió sino que lo contradijo: no existe un nivel seguro de ingesta etílica.

Esto se suma a diferentes publicaciones, como la de la revista médica The BMJ, que asegura que el consumo constante de alcohol, incluso en niveles más moderados, se asocia directamente con un incremento en los riesgos de daños cerebrales. Pero, además, la Universidad del Sur de California concluyó que incluso la ingesta diaria de alcohol por encima de los niveles moderados podría acelerar el proceso de envejecimiento cognitivo.

De qué trata el estudio