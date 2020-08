$!Trabalenguas: por qué se nos dificulta pronunciarlos

¿Pero por qué nos confundimos al decir en voz alta los trabalenguas? Se debe a que los movimientos que hacemos para hablar son muy complejos. Un estudio de la Universidad de California, Estados Unidos, publicado en 2013, reveló que el cerebro coordina la articulación de las palabras por los músculos que necesita mover y no por el sonido de las palabras, como solía creerse. Al pronunciar consonantes y vocales cuya posición de la lengua o los labios son parecidas o próximas, se dificulta.

Los orígenes de los trabalenguas no son concretos, pero se supone que se remontan hasta la época del imperio romano. El poeta romano Quinto Ennio (239 a.C - 169 a.C) popularizó el siguiente: O tite tute tati tibi tanta tyranne tulisti. "¡Oh Tito Tacio, tirano, tú mismo te atrajiste tan terribles desgracias!", en español.

Los trabalenguas son divertidos, pero más de uno colma su paciencia al intentar pronunciarlos en voz alta. Generalmente incluyen palabras o sonidos muy parecidos entre sí, los denominados parónimos, que al leerlos rápido se dificulta pronunciarlos correctamente. La idea del juego es una competencia contra uno mismo, desafiándose para no equivocarse.

En español, los más difíciles son los que incluyen las letras R, L y T, porque necesitan mover la parte delantera de la lengua. De allí que el famoso trabalenguas "Tres tristes tigres comían trigo en un trigal" sea tan complicado. Lo mismo sucede con las vocales A y O, que se pronuncian con la boca abierta. Intenta repetir rápido en voz alta el siguiente: "El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro, claro que el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro".

Los trabalenguas se usan en algunas terapias para mejorar el habla, como en los chicos con dislalia, un trastorno de la articulación por el cual la lengua no tiene la suficiente fuerza para hacer un sonido en particular. Sin embargo, no es aplicable en todos los casos porque si el niño tiene mucha dificultad para organizar el punto articulatorio, someterlo a la complejidad de un trabalenguas podría frustrarlo.