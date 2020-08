$!Trailer y duración de Justice League ¡Zack Snyder dio detalles!

Todo indica que no deberemos esperar demasiado para ver finalmente un trailer completo de la versión de Zack Snyder de Justice League. Es que el propio director confirmó el lanzamiento de un avance completo durante la JusticeCon.

"Les diré muchachos, en Fandome habrá más imágenes para que puedan esperar una comida más grande, si lo desean", comentó Snyder. La DC Fandome se realizará de manera online el próximo 22 de agosto. El director contó además que su película tendrá una duración de 214 minutos, es decir 3 horas y media de metraje serán las que veamos por HBO Max en 2021.

Pero no será lo único que veamos en agosto. También tendremos nuevos detalles sobre Aquaman, The Batman de Matt Reeves, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC's Legends of Tomorrow, DC's Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders y Wonder Woman 1984.