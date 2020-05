$!Trastorno del deseo sexual hipoactivo, ¿qué es?

El sexo no lo es todo, pero ¿qué pasa con tu deseo sexual o erótico? ¿Notas que ya no es lo que era y te consideras inapetente? Para empezar, queremos contarte que no hay nada malo contigo, no es que algo está funcionando mal, simplemente puede pasar.

Puede que nunca, o por el contrario muchas veces, te hayas hecho estas preguntas. En caso de ser así, puede ser que tengas un trastorno del deseo sexual hipoactivo, que no es nada malo, simplemente una problemática más que puede sucederte.

De qué se trata esto